الاتحاد الأوروبي يتوعد إيران بعقوبات بسبب "انتهاكات خطيرة" لحقوق الإنسان

شفق نيوز/ حذرت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الأربعاء، إيران من أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات عليها بسبب "انتهاكات خطيرة" لحقوق الإنسان.

وقالت الخارجية الفرنسية، إن العقوبات ستطال أشخاصاً وكيانات متورطة بانتهاك حقوق الإنسان في إيران، معربة عن "القلق الشديد" من أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وخاصة حرية الصحافة والتعبير عن الرأي.

كان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أعرب أمام مجلس حقوق الإنسان قبل أسبوعين عن قلقه البالغ حيال مصير المحامية الإيرانية، نسرين سوتوده.

كما دعا إلى إطلاق سراح الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه، الخاضعة للإقامة الجبرية في طهران منذ الثالث من كانون الثاني من هذا العام بعد سجنها لمدة 16 شهراً.

وشدد الوزير الفرنسي على أن بعض الدول بدءا بإيران تعتبر أن الحريات الأكاديمية، وحرية البحث والتعليم والنشر، يجب أن تكون مرهونة بنهج يمت بوضوح إلى عملية احتجاز رهائن.