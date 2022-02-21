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الاتحاد الأوروبي يتعهد بردٍ حازم على "انتهاك" بوتين للقانون الدولي

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-21T20:40:23+0000
الاتحاد الأوروبي يتعهد بردٍ حازم على "انتهاك" بوتين للقانون الدولي

شفق نيوز / تعهد الاتحاد الأوروبي، مساء الاثنين، برد موحد وحازم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضامناً مع أوكرانيا.

يأتي ذلك، بعد أقل من ساعة على توقيع بوتين، مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي "دونيتسك ولوغانسك" الشعبيتين عن أوكرانيا.

وجرت مراسم التوقيع على الوثيقتين في الكرملين، بحضور رئيسي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك.

كما وقع بوتين مع بوشيلين وباسيتشنيك، على اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى.

وعقب ذلك، أعرب مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن رفضه للقرار الروسي، معتبراً أنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا واتفاقيات مينسك".

وأكد بوريل، في تغريدة له على تويتر، أن الاتحاد الأوروبي وشركاؤه سيتصرفون بـ"وحدة وحزم وتصميم تضامنا مع أوكرانيا".

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