الاتحاد الأوروبي: منظومة الردع النووي في حالة تأهب قصوى

شفق نيوز / أعلن مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم الأحد، دخول منظومة "الردع النووي" الأطلسية، في حالة تأهب قصوى، فيما أشار إلى أن ما يجري في أوكرانيا "حرب على حدود أوروبا".

وذكر بوريل في تصريحات صحفية، أن "هذا الإجراء مهم للغاية"، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الاتحاد الأوروبي يقدم أسلحة لكييف، وهذه المرة الأولى التي يقدم فيها الاتحاد أسلحة إلى بلد ليس عضواً فيه".

وكان بوتين، قد أمر في وقت سابق من اليوم، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة.

وعلق البيت الأبيض، على أمر بوتين الأخير، بالقول إن الولايات المتحدة و"الناتو" لا يهددان روسيا، متهماً بوتين بـ"فبركة تهديدات غير موجودة لتبرير اعتداءاته الأخيرة".

وكان "الناتو"، قد أعلن يوم الجمعة 25 شباط/ فبراير الجاري، تفعيل قوة الرد التابعة له لأول مرة في تاريخه، كإجراء دفاعي ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ويواصل الجيش الروسي تقدمه وغزو المدن والأراضي الأوكرانية لليوم الرابع على التوالي.