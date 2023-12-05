الاتحاد الأوروبي متخوف من وقوع هجمات إرهابية في بلدانه

شفق نيوز/ كشفت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، يوم الثلاثاء، عن تتصاعد المخاوف من وقوع هجمات إرهابية على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة، خصوصاً مع اقتراب موسم الأعياد المسيحية.

وقالت يوهانسون خلال مشاركتها في اجتماع وزراء الشؤون الداخلية لدول الاتحاد، المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يواجه حالياً خطراً إرهابياً متزايداً بسبب الحرب الدائرة في غزة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت "في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس والاستقطاب الذي تسببه في مجتمعنا، مع موسم الأعياد المقبل، هناك خطر كبير من وقوع هجمات إرهابية في الاتحاد الأوروبي".

وأشارت يوهانسون إلى الهجوم بسكين الذي وقع يوم السبت الماضي في باريس، حيث قُتِل سائح ألماني وأصيب شخصان، ولفتت إلى حوادث سابقة.

وأعلنت المفوضة "توفير 30 مليون يورو إضافية (32.4 مليون دولار) لحماية أماكن العبادة، على سبيل المثال".

ومن المقرر أن يبحث وزراء الاتحاد الأوروبي مسألة الأمن داخل التكتل على خلفية الحرب على غزة وأوكرانيا. كما يتضمن جدول الأعمال منطقة شنغن للتنقل الحر بدون تأشيرة داخل الاتحاد الأوروبي والتقدم المحرز في إصلاح إجراءات اللجوء والهجرة بالتكتل.