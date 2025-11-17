الاتحاد الأوروبي: لسنا مستعدين للطائرات المسيرة الروسية وعلينا التعلم من أوكرانيا

شفق نيوز- بروكسل

رأى مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس، يوم الاثنين، أن أوروبا ليست مستعدة لمواجهة هجوم كبير بمسيرات روسية، فيما دعا إلى استخلاص الدروس من التجربة الأوكرانية.

وبحسب كوبيليوس فإنّ على أوروبا دمج القدرات الأوكرانية والتعلّم من تجربة كييف، أو ستخاطر بارتكاب "خطأ تاريخي"، وفق "فرانس برس".

وأضاف كوبيليوس في خطاب ألقاه في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا: "لسنا قادرين على كشف الطائرات الروسية المسيرة وتحييدها. الروس يتعلّمون بسرعة. ونحن؟" وفق تعبيره.

واعتبر أن الحرب في أوكرانيا أحدثت ثورة في قواعد الحرب، مشيراً إلى أنّ "حروب الغد لن تُكسب بالدبابات والمدفعية، بل بالطائرات المسيرة والصواريخ". ودعا إلى استخلاص الدروس من التجربة الأوكرانية.

وأوضح كوبيليوس أنّ الدفاع في أوروبا الشرقية ودول البلطيق يجب أن يتمّ تعزيزه في هذه الظروف، بالتعاون مع أوكرانيا.

وتابع: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا عبرها أن نتعلم من أوكرانيا، ليس كيفية تصنيع الطائرات بدون طيار فقط، بل أيضاً كيفية بناء نظام بيئي كامل".

وحذر مفوّض الدفاع في الاتحاد الأوروبي من أنّه "إذا لم نفعل ذلك فإننا سنرتكب خطأ تاريخياً سيضعفنا ويضعف أوكرانيا"، بحسب تعبيره.