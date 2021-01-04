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الاتحاد الأوروبي: رفع إيران لتخصيب اليورانيوم عواقبه وخيمة ويعد انسحاباً من الاتفاق النووي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-04T10:46:50+0000
الاتحاد الأوروبي: رفع إيران لتخصيب اليورانيوم عواقبه وخيمة ويعد انسحاباً من الاتفاق النووي

شفق نيوز/ عدّ الاتحاد الأوروبي، الإثنين، قرار إيران رفع التخصيب 20% انسحابًا من الاتفاق النووي.

قال بيتر ستانو، المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لـ"إيران إنترناشيونال"، إن أوروبا تعتبر تحرك إيران "خروجًا واضحًا" عن التزاماتها وفق الاتفاق النووي.

وأضاف "لقد علمنا بما أعلنته إيران.. إذا تم تطبيق ما أعلنوه، فسيكون ذلك خروجًا كبيرًا عن التزامات الاتفاق النووي، وستكون له عواقب وخيمة على عدم انتشار الأسلحة النووية".

وقد ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أبلغت الوكالة بقرارها زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 في المائة فى موقع فوردو النووي.

وكانت إيران أيضًا قد وصلت إلى هذا المستوى من التخصيب قبل التوقيع على الاتفاق النووي.

وشدد المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على أهمية تجنب أي إجراء من شأنه تقويض الاتفاق النووي.

ولفت ستانو إلى أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تؤكد بعد تنفيذ هذا الإجراء.. تقييمنا لبرنامج إيران النووي يستند إلى الإجراءات التي يتخذها هذا البلد، وكذلك موافقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس على الإعلانات الصادرة".

وعبّر المسؤول الأوروبي أيضا عن دعمه للمراقبة والموافقات المستقلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج النووي الإيراني.

يأتي قرار إيران بزيادة مستوى التخصيب، في أعقاب سلسلة من الخطوات لخفض التزامات الاتفاق النووي، التي بدأت في مايو (أيار) من العام الماضي، ردًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق من قبل إدارة دونالد ترامب.

وفي الشهر الماضي أيضًا، وبعد مقتل محسن فخري زاده، وهو من الشخصيات العسكرية البارزة وعالم نووي إيراني، أقر البرلمان مشروع قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة وتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي.

وفي أعقاب هذا الإجراء، وصف النواب الأوروبيون في اجتماع مجلس الأمن الدولي، الذي عقد في 22 ديسمبر (كانون الأول)، التحركات الأخيرة للنظام الإيراني بأنها تؤدي إلى إضعاف الاتفاق النووي.

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