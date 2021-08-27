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الاتحاد الأوروبي بانتظار موعد من ايران لإستئناف مفاوضات فيينا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-27T14:38:20+0000
الاتحاد الأوروبي بانتظار موعد من ايران لإستئناف مفاوضات فيينا

شفق نيوز/ قال جوزيب بوريل، مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إن إيفاد مندوب من الاتحاد لمراسم تنصيب الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، يعبر عن نية بروكسل تعزيز العلاقات مع طهران.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين بوريل ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الجمعة. وأكد بوريل خلال المكالمة على دور الاتحاد الاوروبي في تنسيق مفاوضات فيينا وأعرب عن أمله بأن تعلن طهران عن موعد لاستئناف المفاوضات نظرا لانتهاء الفترة الانتقالية في إيران.

من جانبه، جدد عبد اللهيان لبوريل التأكيد على التزام طهران بمبدأ الحوار البناء في إطار الدبلوماسية المتوازنة وأشار إلى أن أن المفاوضات تأتي ضمن الآليات الدبلوماسية التي تعتمدها طهران.

وشدد الوزير الإيراني على أن المفاوضات المقبولة بالنسبة لإيران هي المفاوضات التي تأتي بنتائج ملموسة وعملية مصحوبة بضمان حقوق ومصالح الشعب الإيراني.

واعتبر عبد اللهيان القانون الذي أقره البرلمان الإيراني بشأن القضايا النووية ملزما لحكومة البلاد، وأضاف أنه في أي مفاوضات يجب إثبات التزام الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي بتعهداتها.

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