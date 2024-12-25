الاتحاد البحريني يعتذر عن واقعة "علم صدام حسين"

شفق نيوز/ شهدت مباراة منتخبي البحرين والعراق، التي أقيمت الأربعاء ضمن بطولة كأس الخليج العربي، واقعة أثارت الجدل واستدعت اعتذاراً رسمياً من الاتحاد البحريني لكرة القدم.

ووفق البروتوكولات المتّبعة قبل انطلاق المباريات، يقوم قائدا الفريقين بتبادل شعارات تذكارية تحمل علمي الدولتين. لكن قائد المنتخب البحريني، سيد ضياء سيد سعيد، قدّم لقائد المنتخب العراقي، جلال حسن، شعاراً يتضمّن العلم العراقي القديم الذي يعود لفترة حكم حزب البعث والرئيس السابق صدام حسين.

العلم القديم يحتوي على ثلاث نجوم خضراء مع عبارة "الله أكبر"، في حين أن العلم العراقي الحالي يتضمّن فقط العبارة دون النجوم.

هذا الأمر دفع الاتحاد البحريني إلى إصدار بيان اعتذار رسمي، أوضح فيه أن "الخطأ جاء نتيجة طباعة العلم القديم لجمهورية العراق على الشعارات التذكارية، وهو خطأ مطبعي من الجهة التي تم التعاقد معها لتجهيز الشعارات. لم يتم التدقيق من قِبل الاتحاد بعد استلام الشحنة المخصصة لمباريات دور المجموعات".

وأضاف البيان: "نعتذر للأشقاء في العراق قيادةً وحكومةً وشعباً عن هذا الخطأ غير المقصود، ونؤكد أن هذه الواقعة لا تعكس إلا خطأ فردياً، ولا تمس العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين".

وانتهت المباراة بفوز المنتخب البحريني بنتيجة 2-0، مما ضمن له التأهّل إلى نصف نهائي البطولة متصدّراً المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط. في المقابل، يحتل المنتخب العراقي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وينتظر مباراته الحاسمة مع المنتخب السعودي، الذي يملك العدد نفسه من النقاط، لتحديد المتأهل الثاني عن المجموعة.