سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الاتحاد الاوروبي يعد حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-25T13:49:06+0000
الاتحاد الاوروبي يعد حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا

شفق نيوز/ اعلنت المفوضية الاوروبية، يوم الاثنين، ان الاتحاد الاوروبي يعد حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا تستهدف النفط.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس، في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز" البريطانية "نحن نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات، وإحدى القضايا قيد النظر هي شكل من أشكال الحظر النفطي".

واضاف "عندما نفرض عقوبات، يجب أن نفعل ذلك بطريقة تزيد من الضغط على روسيا، ولكن في الوقت نفسه نقلل من الأضرار التي لحقت بأنفسنا".

وفقًا لنائب رئيس المفوضية الأوروبية، لم يتم الاتفاق بعد على تفاصيل العقوبات المتعلقة بالنفط الروسي.

وأشار إلى أن هذه العقوبات يمكن أن تشمل الإلغاء التدريجي للنفط الروسي أو فرض رسوم تصدير أعلى من سقف سعر معين.

related

روسيا تطرد 18 موظفاً في بعثة الاتحاد الأوروبي

Date: 2022-04-15 16:55:35
روسيا تطرد 18 موظفاً في بعثة الاتحاد الأوروبي

بايدن: غزو روسيا لأوكرانيا خلال أيام

Date: 2022-02-17 15:56:24
بايدن: غزو روسيا لأوكرانيا خلال أيام

ترامب يربط بين الانسحاب الأمريكي "الواهن" من أفغانستان وتهديد روسيا بغزو أوكرانيا

Date: 2022-02-13 05:34:56
ترامب يربط بين الانسحاب الأمريكي "الواهن" من أفغانستان وتهديد روسيا بغزو أوكرانيا

أوروبا تتوعد روسيا بعقوبات جديدة رداً على "فظائع" في اوكرانيا

Date: 2022-04-03 13:35:22
أوروبا تتوعد روسيا بعقوبات جديدة رداً على "فظائع" في اوكرانيا

لافروف : الرئيس الاوكراني كاذب وعمليتنا مستمرة لإزاحة النازيين الجدد

Date: 2022-02-25 10:53:36
لافروف : الرئيس الاوكراني كاذب وعمليتنا مستمرة لإزاحة النازيين الجدد

بسبب الأزمة الأوكرانية.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روسيا

Date: 2022-02-22 17:48:54
بسبب الأزمة الأوكرانية.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على روسيا

لليوم الثاني تواليا.. تظاهرات داخل روسيا للتنديد بغزو اوكرانيا

Date: 2022-02-26 06:11:39
لليوم الثاني تواليا.. تظاهرات داخل روسيا للتنديد بغزو اوكرانيا

مع تصاعد التوتر.. روسيا تنتشر في بيلاروسيا وترسل 12 نظاماً صاروخيًا إلى مينسك

Date: 2022-01-29 06:53:17
مع تصاعد التوتر.. روسيا تنتشر في بيلاروسيا وترسل 12 نظاماً صاروخيًا إلى مينسك