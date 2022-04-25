الاتحاد الاوروبي يعد حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا

شفق نيوز/ اعلنت المفوضية الاوروبية، يوم الاثنين، ان الاتحاد الاوروبي يعد حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا تستهدف النفط.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس، في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز" البريطانية "نحن نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات، وإحدى القضايا قيد النظر هي شكل من أشكال الحظر النفطي".

واضاف "عندما نفرض عقوبات، يجب أن نفعل ذلك بطريقة تزيد من الضغط على روسيا، ولكن في الوقت نفسه نقلل من الأضرار التي لحقت بأنفسنا".

وفقًا لنائب رئيس المفوضية الأوروبية، لم يتم الاتفاق بعد على تفاصيل العقوبات المتعلقة بالنفط الروسي.

وأشار إلى أن هذه العقوبات يمكن أن تشمل الإلغاء التدريجي للنفط الروسي أو فرض رسوم تصدير أعلى من سقف سعر معين.