الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.. أمريكا وروسيا تبرمان صفقة لتبادل السجناء

شفق نيوز/ قال مسؤول أمريكي رفيع، إن صفقة تبادل سجناء كبرى بين الولايات المتحدة وروسيا نُفذت اليوم الخميس.

وذكر المسؤول في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، أن "صفقة التبادل تشمل 16 سجينا بينهم 3 أمريكيين وآخرون من جنسيات أخرى مقابل 8 روس".

من جانبه قال مصدر أمني تركي للجزيرة، إن "تبادل أسرى بين الجانبين الروسي والأمريكي جرى بمطار انقرة وبإشراف الاستخبارات التركية".

وأوضح أن "عملية تبادل الأسرى التي جرت في مطار أنقرة شملت سجناء من 7 دول مختلفة".

واضاف أن "صفقة تبادل الأسرى الروسية الأمريكية هي الأكبر بين الجانبين منذ الحرب العالمية الثانية".