اكتشاف "نفق غامض" قرب سجن في باريس

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم الخميس، أن "نفقاً غامضاً" تم اكتشافه عن طريق الصدفة بالقرب من أحد السجون في العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر في الشرطة، قوله إن اكتشاف النفق تم أمس الأول الثلاثاء، من قبل فني من شركة "إنيديس" التي تدير شبكة توزيع الكهرباء في فرنسا، خلالها عملها في بئر للتوصيلات الكهربائية على بعد نحو 450 مترا من سجن لا سانتي.

وأضاف المصدر، أنه تم العثور على "أكياس من الركام وسرير" في مكان الحادث.

وقال غيوم دوراند، المسؤول بالدائرة الرابعة عشرة بالعاصمة الفرنسية، حيث يقع السجن، إنه يشك في وجود خطة هروب مفصلة.

وتابع المسؤول أن "النفق طوله أربعة أمتار، ويقع في طريق مسدود في شارع لا سانتي، ولكن على بعد أكثر من 500 متر من السجن".

وتابع "الشرطة تعتقد أن هذا النفق يرتبط بعمل المستكشفين السريين لسراديب الموتى، و‏هي ممرات تحت الأرض كان يدفن فيها الموتى أو يحفظ فيها رفاتهم وعظامهم"، مشيرا إلى أن المسؤولين أرسلوا مهندسا إلى الموقع لردم الحفرة.

وتعد سراديب الموتى في باريس، وهي عبارة عن مقبرة ضخمة تحت الأرض، واحدة من أكثر مناطق الجذب شعبية في المدينة، وتجذب حوالي 500 ألف زائر سنويا.