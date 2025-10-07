اكتشاف مواد كيميائية "خطيرة" في دماء مسؤولين بالاتحاد الأوروبي

شفق نيوز- ستوكهولم

كشفت دراسة طبية أجرتها منظمة سويدية عن العثور على مواد كيميائية خطيرة في دماء 24 مسؤولاً رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي.

الدراسة التي أجرتها منظمة "ChemSec" عثرت على مواد كيميائية تُعرف اختصاراً "PFAS" لدى نصف المسؤولين الذين خضعوا للاختبار، وهي مواد "تشكل خطورة محتملة على الصحة"، بحسب وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأكدت المنظمة في بيان أن نتائج التحاليل تظهر انتشاراً واسع النطاق لمواد لـ"المواد الكيميائية الدائمة"، ويأمل القائمون على الدراسة أن تدفع هذه المبادرة قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة أزمة التلوث الكيميائي.

كما أصدرت أكثر من 150 منظمة غير حكومية، بياناً مشتركاً يدعو إلى وضع حد للتلوث الناتج عن مواد "PFAS".

ووفقاً للمنظمة فقد شارك في التحاليل 11 وزيراً من الاتحاد الأوروبي ومفوض أوروبي واحد.