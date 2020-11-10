اكتشاف صادم.. 15 موقعا وحسابا لبيع الاطفال في إيران

شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة شرطة إيران لإنتاج وتبادل المعلومات (فاتا) في طهران عن اكتشاف حوالي 15 موقعاً وحساباً لبيع الاطفال في الفضاء الإلكتروني.

وقال رئيس شرطة (فاتا) في طهران، "لقد سهلت ظاهرة الفضاء الإلكتروني وقوع جرائم عديدة وحولت جرائم مثل شراء وبيع الأطفال إلى جرائم متطورة، وفي هذا الصدد، تم اكتشاف حوالي 15 موقعًا ورواية لبيع الرضع في الفضاء الإلكتروني.

ووفقاً لوكالة إيرنا، أضاف العقيد داوود معظمي غودرزي، في إشارة إلى الجرائم المتطورة، "لقد سهلت ظاهرة الفضاء الإلكتروني وقوع جرائم معينة وحولت جرائم مثل شراء وبيع الأطفال إلى جرائم متطورة، وفي هذا الصدد، تم اكتشاف حوالي 15 موقعاً وحسابا لبيع الرضع في الفضاء الإلكتروني".

وتابع: "خلال 48 ساعة، تمكنا من العثور على طفلين حديثي الولادة، أحدهما عمره بضعة أشهر، والآخر بضعة أيام".

واضاف غودرزي "حتى الان اعتقلنا عددا كبيرا من هؤلاء الاشخاص".