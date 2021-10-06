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اكتشاف شبكة تجسس إيرانية اخترقت إسرائيل منذ 3 سنوات

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-06T14:55:40+0000
اكتشاف شبكة تجسس إيرانية اخترقت إسرائيل منذ 3 سنوات

شفق نيوز/ كشفت شركة أمن سيبراني إسرائيلية، يوم الأربعاء، عن وجود شبكة تجسس إيرانية تعمل داخل إسرائيل منذ نحو ثلاث سنوات، مشيرة الى ان هذه الشبكة عملت في دول أخرى.

وذكر موقع قناة الحدث السعودية، ان الشركة الإسرائيلية اكتشفت مجموعة تجسس سيبراني إيرانية تحمل اسم (MalKamak) تعمل خلف الأنظار، منذ عام ٢٠١٨ ولم تكتشف إلا اليوم.

واشارت الشركة الى ان الشبكة قامت بالتجسس على أهداف في إسرائيل وأخرى في أميركا ودول أخرى حول العالم.

وبينت الشركة أنها أبلغت هيئة "السايبر" الإسرائيلية التي تجري تحقيقا لمعرفة حجم الأضرار المترتبة عن هذا التطور.

يشار إلى أنه لطالما أكدت تل أبيب أنها تعتبر طهران وأنشطتها سواء العلنية أم السرية أكبر تهديد لها.

في المقابل اتهمت طهران مرارا المخابرات الإسرائيلية بمحاولة تنفيذ هجمات سيبرانية وتخريبية داخل البلاد، لا سيما ضد بعض المنشآت النووية.

كما اتهمتها باغتيال علماء نوويين كان آخرهم العام الماضي. كذلك حملت إيران إسرائيل مسؤولية استهداف سفن إيرانية، بدورها فعلت تل أبيب الأمر عينه خلال الأشهر الماضية، متهمة إيران بشن هجمات ضد سفن إسرائيلية تجارية ومدنية.

وأمس الثلاثاء جدد قائد الجيش الإسرائيلي موقف بلاده، متوعدا بتكثيف الأنشطة، بما فيها العمليات السرية، ضد إيران وبرنامجها النووي. كما أكد أن الاستخبارات "تعمل ضد توطيد إيران وجودها الإقليمي في الشرق الأوسط".

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