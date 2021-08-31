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اكتشاف سلالة جديدة متحورة لفيروس كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-31T08:52:53+0000
اكتشاف سلالة جديدة متحورة لفيروس كورونا

شفق نيوز/ كشفت وزارة الصحة بنيوزيلندا، يوم الثلاثاء، عن تسجيلها سلالة جديدة "شديدة التحور" من فيروس كورونا نهاية يونيو/ حزيران الماضي لدى رجل قادم من الخارج

ونقلت صحيفة "نيوزيلند هيرالد" عن لمتحدث باسم وزارة الصحة قوله، إن "الرجل المصاب بسلالة С. 1.2 وضع فور وصوله في مركز حجر صحي حكومي، ما أتاح تجنب انتشار العدوى".

وأضاف المتحدث، أن "وزارة الصحة تراقب كافة سلالات كورونا المثيرة للقلق عن كثب. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعلنا نتحقق من تسلسل جينوم الفيروس في جميع العينات الإيجابية".

وأمس الاثنين، ذكرت بوابة Ayuitness الإخبارية أن سلالة جديدة من فيروس كورونا، أطلق عليها C. 1.2، اكتشفها الأخصائيون في المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا.

ووفقا للعلماء، فإن السلالة الحديدة قد تكون أكثر عدوى وفي نفس الوقت أكثر مقاومة للقاحات.

وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن C. 1.2 قد اخترقت بالفعل جمهورية الكونغو الديمقراطية والصين ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والبرتغال وسويسرا وموريشيوس.

ومددت سلطات نيوزيلندا في وقت سابق هذا الشهر الإغلاق الوطني الذي فرضته لاحتواء البؤرة الجديدة لوباء كوفيد-19 وسط مخاوف من تصاعد تفشي المتحور "دلتا" بالغة العدوى.

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