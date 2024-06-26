اقتحام للقصر الرئاسي في محاولة انقلاب في بوليفيا

شفق نيوز/ اقتحم جنود القصر الرئاسي في بوليفيا، في الوقت الذي حذر فيه رئيس البلاد من "انقلاب" وشيك.

ونقلت صحيفة الديبر عن الجنرال خوان خوسيه زونيغا قوله للصحفيين من ميدان موريلو بعد أن سيطرت عليه القوات "سنستعيد هذا الوطن".

وقال الرئيس لويس آرسي إن هناك "انقلابا" يجري وطالب الجنرال زونيغا بسحب القوات التي سيطرت على أجزاء من وسط لاباز.

وقد أدان قادة المكسيك وهندوراس على الفور محاولة الانقلاب الواضحة.

ودعا الرئيس السابق إيفو موراليس أنصار الديمقراطية إلى الإضراب وإغلاق الطرق.

وكتب: "استولت مجموعة من فوج تشالاباتا الخاص (مينديز أركوس) على ساحة موريلو بالقناصة".

وأضاف "يبدو أن هذا يشير إلى أنهم أعدوا للانقلاب مسبقا".

"أطلب من الأشخاص ذوي التفكير الديمقراطي أن يدافعوا عن الوطن ضد بعض الجماعات العسكرية التي تعمل ضد الديمقراطية والشعب".

انتشرت شائعات منذ أيام مفادها أن الجنرال زونييغا كان على وشك الإقالة. وظهر قائد الجيش على شاشة التلفزيون يوم الاثنين وقال إنه سيعتقل موراليس إذا ترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى العام المقبل.