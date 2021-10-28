"اف بي آي" يعرض مكافأة لاعتقال قتلة لاجئ عراقي

شفق نيوز/ اعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (اف بي آي) مكافأة قيمتها 15 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال قتلة اللاجئ العراقي ذو الفقار كريم أثناء عمله كسائق في ولاية أوريغون الأمريكية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكان ذو الفقار (23 سنة) تعرض لإطلاق نار في منتصف ليل 11 كانون الأول الماضي أثناء عمله كسائق لسيارة اجرة لشركة "اوبر" حيث كان بانتظار وصول الراكب أمام منزل في منطقة نورث بورتلاند، عندما أطلق عدة اشخاص ما لا يقل عن 60 رصاصة على سيارته، وفروا هاربين.

وبحسب الشرطة الامريكية، فان المهاجمين نفذوا كمينا بالخطأ كان يفترض أن يستهدف شخصا آخر لكنهم قتلوا ذو الفقار.

وبحسب الـ"اف بي آي" فان الرصاصات التي اطلقت على اللاجئ العراقي، عثر على مثيل لها في موقع آخر مرتبط باطلاق نار لعصابات في المنطقة.

وبالإضافة الى المكافأة التي اعلن عنها "اف بي آي" بحسب موقع "أوريغون لايف" بقيمة 15 ألف دولار، فإن منظمة "أوقفوا الجريمة" في ولاية اوريغون، أعلنت عن مكافأة بقيمة 2500 دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقال قتلة ذو الفقار.

وقال الضابط في "اف بي آي" كيران رامسي "حان الوقت الآن لتكون شجاعة وتتقدم (لكشف معلومات). كل يوم نرى موجة متصاعدة من العنف العشوائي ضد الناس الأبرياء الذين يحاولون فقط الذهاب الى عملهم والعودة الى عائلاتهم بأمان".

وقالت عائلة ذو الفقار في بيان "خسرنا شقيقا، ابنا، زوجا، والعالم فقد رجلا صالحا ومحترما. لا يمكننا أن نستريح طالما كنا نعلم ان قتلته لم يواجهوا العدالة التي يستحقونها".

وكان ذو الفقار انتقل الى بورتلاند من العراق قبل خمسة أعوام، وكان يعيش مع والديه وشقيقتيه، وهو تزوج في الفترة الماضية خلال زيارته الى العراق، وكان يستكمل الأوراق الرسمية لإحضار زوجته للانضمام اليه في الولايات المتحدة.

ترجمة: وكالة شفق نيوز