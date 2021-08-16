افغانستان.. الصين تأمل بحكومة اسلامية "متسامحة" وروسيا "تنتظر لترى"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الصينية، يوم الاثنين، أنها مستعدة لعلاقات كاملة وسريعة مع طالبان التي اعلنت اكمال سيطرتها على العاصمة الافغانية كابول، معربة عن املها بحكومة "اسلامية متسامحة"، في وقت ذكرت روسيا أنها "تنتظر لترى ماسيحدث".

وقالت هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم الخارجية الصينية اليوم، إن سلطات بلادها تأمل بأن تفي طالبان بوعودها، وتوقف القتال والهجمات الإرهابية في أفغانستان.

وأضافت في إفادة صحفية دورية: "لقد لفت انتباهنا بيان طالبان، ونأمل بأن تنتهي الحرب في أفغانستان أخيرا.. نأمل أن يتم الوفاء بهذه الوعود".

وذكرت الدبلوماسية الصينية، أن الحرب في أفغانستان مستمرة منذ عدة عقود، وشددت على ضرورة تقرير مصير هذا البلد، من جانب الشعب الأفغاني بالذات، وقالت: "نأمل بأن يتم تشكيل حكومة إسلامية متسامحة، وأن تضمن طالبان سلامة المدنيين والدبلوماسيين الأجانب، كما يجب إنهاء أي مظهر من مظاهر الإرهاب".

ونوهت بأن السلطات الصينية، في حالة تدفق اللاجئين من أفغانستان، ستحل هذه المشكلة وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت المتحدثة الصينية، أن السفارة الصينية في كابل تعمل كالمعتاد، على الرغم من استيلاء طالبان على العاصمة الأفغانية.

وذكرت أن معظم مواطني الصين الذين كانوا في أفغانستان، عادوا إلى بلادهم بمساعدة السفارة الصينية.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن السفير الروسي لدى كابل، دميتري جيرنوف سيلتقى غدا الثلاثاء منسقا لحركة طالبان لبحث أمن البعثة الدبلوماسية الروسية في هذا البلد.

وأعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان مدير الدائرة الآسيوية الثانية لوزارة الخارجية الروسية، ضمير كابولوف، عن أمله بأن تكون العلاقات بين روسيا وأفغانستان التي تسيطر عليها حاليا حركة طالبان "طبيعية".

وقال "آمل بأن تكون العلاقات بيننا طبيعية وأنطلق من ذلك بالضبط".

وردا على سؤال حول احتمال اعتراف روسيا بشرعية نظام طالبان أجاب: "ننتظر لنرى كيف ستتصرف السلطات الجديدة".

كما أوضح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، قائلاً: "كنا ندعو دوما لتشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان، وبالطبع سوف نتعامل معها".

وأكدت السفارة الروسية في كابل استعداد موسكو للتعامل مع حكومة انتقالية في أفغانستان.