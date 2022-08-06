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"افراج مسبب" عن نائبة كوردية سابقة في تركيا ووضعها قيد الإقامة الجبرية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-06T13:28:00+0000
"افراج مسبب" عن نائبة كوردية سابقة في تركيا ووضعها قيد الإقامة الجبرية

شفق نيوز/ أصدرت محكمة تركية، اليوم السبت، أمراً بالإفراج عن النائبة السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطي الكوردي (HDP) أيسل توغلوك بسبب اصابتها بمرض فقدان الذاكرة.

وقالت وسائل إعلام تركية في تقارير تابعتها وكالة شفق نيوز؛ إن "الإفراج عن النائبة السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطي الكوردي في تركيا (HDP) أيسل توغلوك جاء بعد حكم صدر ضدها في قضية كوباني".

وبينت التقارير أن "أمر المحكمة بالإفراج عن توغلوك جاء لأنها تعاني من النسيان، لكنها ستظل قيد الاقامة في منزلها بسبب قضية أخرى".

ويتزامن ذلك مع إضراب السجناء السياسيين ضد زيادة التعذيب في السجون التركية.

وكانت 68 منظمة نسائية قد لفتت في كانون الأول الماضي، الانتباه إلى الحالة الصحية للسياسية الكوردية أيسل توغلوك، قائلة إنه يجب الإفراج عنها على الفور.

وفضلا عن كونها عضوة في البرلمان، كانت Aysel Tuğluk أيضًا الرئيس المشترك لحزب المجتمع الديمقراطي (DTP).

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