افتتاح مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية

شفق نيوز/ فتحت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية، يوم الجمعة، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الروسية.

ونظرا لفارق التوقيت بدأت عمليات التصويت يوم الجمعة عند الساعة الثامنة صباحا في شبه جزيرة كامتشاتكا وفي إقليم تشوكوتكا في أقصى الشرق الروسي في 23:00 من ليل الخميس بتوقيت موسكو، في إطار اقتراع يمتد على 3 أيام.

ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين وهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين كمرشح مستقل، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" لونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلايسلاف دافانكوف.

وجرى افتتاح أكثر من 2200 نقطة مركز انتخابي في العاصمة الروسية، وتشرع أبوابها أمام الناخبين من 15 إلى 17 مارس/آذار من الساعة 08.00 إلى الساعة 20.00.

كما ستعمل مراكز عدة في المستشفيات والسجون، وفي يوم الأحد 17 مارس/آذار، سيتم افتتاح مركزين للأشخاص الذين ليس لديهم عنوان إقامة ثابت، وسيكون بمقدور الناخبين التصويت إما بالشكل التقليدي باستخدام بطاقات الاقتراع الورقية أو إلكترونيا باستخدام نقاط التصويت الإلكترونية.