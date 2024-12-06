افتتاح كاتدرائية "نوتردام" بعد "ورشة العصر" ولقاء محتمل بين زيلينسكي وترامب

شفق نيوز/ تفتتح كاتدرائية نوتردام في باريس، غدا السبت، بعد انتهاء أعمال ترميم وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"ورشة العصر"، وسط مراسم احتفالية يحضرها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب و40 رئيس دولة وحكومة.

وسيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلمة، السبت، من باحة الكاتدرائية التي جرى ترميمها بعد الحريق الذي أتى عليها في 15 أبريل 2019، قبل فتح أبوابها لإقامة مراسم دينية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ويحضر ماكرون، الأحد، قداسا يقام في الكاتدرائية بعد انتهاء ما وصفه الرئيس بأنه "ورشة العصر".

وكاتدرائية نوتردام المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو هي من أكبر الكاتدرائيات في الغرب ومن أكثر المعالم استقطابا للزوار في أوروبا.

في 15 أبريل 2019، دمر حريق هائل الكاتدرائية متسببا بانهيار برجها الذي صممه المهندس المعماري في القرن التاسع عشر أوجين فيوليه لو دوك، أمام أعين الباريسيين والسياح.

وبُثت صور النيران على الهواء مباشرة، مما أثار حالا من التأثر لدى متابعين كثيرين حول العالم.

لقاء "محتمل" بين زيلينسكي وترامب

أفاد مسؤول أوكراني لوكالة فرانس برس، الجمعة، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد يلتقيان هذا الأسبوع في باريس، حيث من المقرّر أن يحضرا إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام.

وسيكون هذا اللقاء الأول بين ترامب وزيلينسكي منذ إعادة انتخاب ترامب الذي أعلن أنّه سيضمن وقف إطلاق النار في الحرب بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة.

وأثارت تصريحاته مخاوف من أنه قد يدفع أوكرانيا إلى قبول السلام بشروط روسيا.

وأضاف المصدر الأوكراني أنه "من المحتمل أيضا عقد اجتماعات أخرى، خصوصا مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي سيكون حاضرا".