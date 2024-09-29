اغتيال نصر الله.. اجتماع مغلق للبرلمان الإيراني

شفق نيوز/ عقد مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، صباح الأحد، اجتماعا مغلقا لمناقشة اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والتطورات في لبنان، جراء القصف الإسرائيلي.

‎وأعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى، إبراهيم رضائي، عن عقد اجتماع استثنائي بحضور مجموعة من أعضاء اللجنة وركز على بحث الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك الضربات الإسرائيلية في بيروت.

‎وأعرب أعضاء اللجنة أيضًا عن أسفهم لصمت المنظمات الدولية والدول المتشدقة بحقوق الإنسان، وطالبوا برد حاسم وعملي على إسرائيل.

‎هذا وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي أنه سيعقد هذا الأسبوع اجتماعات أخرى تتعلق بقضايا المنطقة ولبنان وفلسطين.