اغتيال مسؤول إيراني رفيع بهجوم مسلح

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الجمعة، باغتيال مسؤول أمني رفيع في محافظة سيستان بلوشستان جنوبي شرقي البلاد، نتيجة هجوم مسلح شنه مجهولون.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن المسلحين اغتالوا بعد ظهر الجمعة "نائب رئيس شرطة أمن مدينة خاش حسين بيري" بالقرب من منزله بعد حضوره صلاة الجمعة بملابسه الشخصية.

وتشهد سيستان بلوشستان، الواقعة على الحدود الايرانية الباكستانية والأفغانية وتقطنها أقلية سنية، صراعا منذ سنوات بين القوات الأمنية وجماعات متشددة في إيران.

وتعد المحافظة الحدودية من بين الأكثر فقرا في إيران، وغالبا ما تشهد هجمات على قوات الأمن وحوادث أمنية يقف خلفها مسلحون ينتمون الى تنظيمات متطرفة أو متمردون من أقلية البلوش أو شبكات لتهريب المخدرات والوقود.

واجهت محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية حالة من عدم الاستقرار في عام 2022 عندما انضم سكانها إلى تحركات احتجاجية اندلعت في مختلف أنحاء إيران على خلفية وفاة الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.