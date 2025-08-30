اغتيال مسؤول أوكراني سابق بهجوم مسلح

شفق نيوز- كييف

كشفت وسائل إعلام أوكرانية، يوم السبت، عن مقتل الأمين السابق لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني والرئيس السابق للبرلمان أندريه باروبي على يد مسلح.

وأفادت الشرطة، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام أوكرانية، بمقتل شخصية عامة سياسية معروفة بإطلاق للنار عليه في مدينة لفوف.

وكان باروبي، يشغل منصب أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، في العام 2014، عندما وقعت مذبحة ارتكبها النازيون الأوكرانيون بمدينة أوديسا في الساحة القريبة من مجلس النقابات العمالية، ضد محتجين مدنيين مؤيدين للفيدرالية في أوكرانيا وحماية اللغة الروسية.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، فإن باروبي، عرف عنه كراهيته لروسيا ودعمه للزمر النازية التي تواصل ارتكاب الفظائع وترويع الناطقين بالروسية والموالين لروسيا في المناطق التي لا تزال تخضع لسيطرة نظام كييف في أوكرانيا.