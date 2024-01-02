اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بقصف اسرائيلي جنوب بيروت

شفق نيوز/ أفادت تقارير اخبارية، يوم الثلاثاء، باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري بقصف اسرائيلي جنوب بيروت

وذكرت وكالة الاعلام اللبنانية، أن "مسيرة اسرائيلية معادية استهدفت مكتباً لحركة حماس في المشرفية جنوبي بيروت".

بدورها نقلت رويترز عن مصدرين أمنيين قولهما، إن "مسؤولاً فلسطينياً كبيراً قتل في انفجار ضاحية بيروت الجنوبية".

وأكدت مصادر في "حماس"، استشهاد القيادي في الحركة صالح العاروري، في استهداف إحدى الشقق، على اوتوستراد السيد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جانبه افاد مصدر أمنيّ لـ"لبنان 24"، بمقتل 3 أشخاص، خلال الإنفجار الذي حصل في الضاحيّة الجنوبيّة لبيروت.

ووفق المعلومات الأوليّة، قُتِلَ مسؤول فلسطيني كبير في الانفجار، وأُصيب 11 شخصاً.

وصالح محمد سليمان العاروري (أبومحمد) قيادي سياسي وعسكري فلسطيني بارز، وهو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ساهم بتأسيس (كتائب القسام) الجناح العسكري لحماس في الضفة، ويعد الرأس المدبر لتسليح كتائب القسام.

أعتقل وقضى نحو 15 عاماً في سجون الاحتلال، ثم أبعد عن فلسطين. وكان أحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة وفاء الأحرار «صفقة شاليط». متزوج وله ابنتان ويعيش الآن في لبنان.

من جانبه قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن "الانفجار في الضاحية الجنوبية ببيروت جريمة إسرائيلية تهدف لإدخال لبنان في مرحلة جديدة".