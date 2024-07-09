اغتيال مرافق حسن نصر الله السابق بغارة إسرائيلية على طريق دمشق – بيروت

شفق نيوز/ أفادت تقارير من لبنان، يوم الثلاثاء، باغتيال أحد المرافقين السابقين للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بغارة إسرائيلية على طريق دمشق – بيروت.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "أبو الفضل قرنبش المرافق السابق لأمين عام حزب الله حسن نصرالله قتل في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته على طريق دمشق - بيروت قرب حاجز يعفور الصبورة".

ولم يصدر من حزب الله أو الجانب الإسرائيلي أي تأكيد لما أوردته وسائل الإعلام اللبنانية لغاية اللحظة.