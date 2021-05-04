اغتيال قيادي في "قسد" وسط تعتيم وحظر تجوال بريف دير الزور

شفق نيوز/ اغتال مسلحون مجهولون، يوم الثلاثاء، أحد قيادات قوات سوريا الديمقراطية- قسد- بريف دير الزور شرق سوريا.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن حادث الاغتيال وقع عندما فتح مجهولون يستقلون دراجة نارية النار من سلاح على سيارة تقل قيادياً محلياً في "قسد" ببلدة سويدان شرق دير الزور.

وأضاف مراسل وكالة شفق نيوز، إن قيادة "قسد" رفضت الإفصاح عن هوية الضحية، لكنها جهات مطلعة اكتفت بالقول إنه قيادي في محلية سويدان.

وبعيد حادثة الاغتيال على الفور، فرضت "قسد" حظر تجوال للدراجات النارية في البلدة وبدأت بحملة تمشيط بحثاً عن المتورطين في الحادثة.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت قوات الأمن الداخلي (الاسايش) أمس الأثنين القبض على زعيم بتنظيم داعش بريف دير الزور في منطقة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

ومنذ مطلع العام الحالي نفذت قوات سوريا الديمقراطية والاسايش عشرات الحملات الامنية ضد خلايا داعش في ريفي الحسكة ودير الزور بدعم من قوات التحالف الدولي.