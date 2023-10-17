اغتيال قيادي بارز في القسّام وحزب الله ينعى 3 من مقاتليه ويهاجم مواقع عسكرية إسرائيلية

شفق نيوز/ أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الثلاثاء، مقتل قيادي بارز في الكتائب بقصف اسرائيلي، في وقت نعى فيه حزب الله اللبناني 3 من مقاتليه قضوا بقصف اسرائيلي.

وقالت كتائب القسام، إن "عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في كتائب القسام أيمن نوفل "أبو أحمد" قُتل إثر قصفٍ صهيونيٍ همجيٍ استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة".

من جانبه نعى حزب الله اللبناني 3 مقاتلين قال إنهم قضوا "اثناء قيامهم بالواجب الجهادي".

في السياق، قال الحزب إن "مقاتليه استهدفوا بالأسلحة المباشرة مواقع زرعيت؛ الصدح؛ جل الدير؛ المالكية؛ وبركة ريشا، الاسرائيلية".

كما اعلن ايضا "استهداف نقطة تمركزٍ عسكرية لجنود الإحتلال الصهيوني مقابل بلدة راميا عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، بالصواريخ الموجهة وأوقعوا فيها عدداً من الإصابات المؤكدة بين قتيلٍ وجريح، بحسب بيان له.

وأشار الى "استهداف مجموعةٍ من الجنود الصهاينة كانت متمركزة في موقع بياض بليدا بالصواريخ الموجهة وحققوا فيها إصابات مؤكدة".

كما لفت الى قيام "مجموعة الشهيدين محمود أحمد بيز وحسين عباس فصاعي في ‏الحزب باستهداف ‏تجمع لجنود الإحتلال في ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وأوقعت عدداً ‏من الإصابات بين قتيلٍ وجريح".

من جهته، ردّ الجيش الاسرائيلي بقصف مدفعي على مصادر إطلاق النار ضد قواته على الحدود مع لبنان.