اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية عباس سليماني

شفق نيوز / اغتال مسلح مجهول، يوم الأربعاء، عضو مجلس خبراء القيادة في إيران عباس علي سليماني - بعد أن أطلق النار عليه عن قرب - في مدينة بابلسر شمالي البلاد.

وأكدت وكالة "مهر" للأنباء، أن "الممثل السابق للمرشد الإيراني في سيستان وبلوشستان والعضو الحالي في مجلس خبراء القيادة، فقد حياته بعد أن أطلق مسلح النار عليه عندما كان موجودا في أحد فروع البنك الوطني في مدينة بابلسر".

من جانبه، قال شاهد عيان، إن "سليماني كان جالسا في البنك، فإذا بالمهاجم أخذ مسدس حارس البنك وفتح النار عليه، ما أدى إلى مقتله وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.