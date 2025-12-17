اغتيال عالم نووي أميركي

شفق نيوز- بوسطن

أعلنت السلطات الاميركية، يوم الأربعاء، مقتل أستاذ بمجال علوم الطاقة النووية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) رمياً بالرصاص في منزله بضاحية بروكلين الراقية في بوسطن.

وتم الإعلان عن وفاة نونو لوريرو، البالغ من العمر 47 عاماً، بعد العثور عليه مصاباً داخل منزله.

وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة نورفولك إن القضية "تحقيق نشط ومفتوح في جريمة قتل"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية في هذه المرحلة.

وأوضحت جامعة MIT أن لوريرو كان أستاذاً في قسم العلوم والهندسة النووية وقسم الفيزياء، كما شغل منصب مدير مركز علوم البلازما والاندماج التابع للمعهد، معربة عن تعازيها لعائلته وطلابه وزملائه وجميع من يشعرون بالحزن لفقدانه.

وبحسب سيرته الذاتية المنشورة على موقع MIT، ركزت اهتمامات لوريرو البحثية على النظرية والمحاكاة الحاسوبية لديناميكيات البلازما غير الخطية، وانضم إلى هيئة التدريس في MIT عام 2016 بعد عمله باحثاً في معهد البلازما والاندماج النووي في لشبونة.

وأكدت الجامعة أن إدارة شرطة المعهد تشارك في دعم التحقيق الذي تتولى قيادته شرطة ولاية ماساتشوستس، مشيرة إلى أنها لن تصدر أي تعليقات إضافية في الوقت الراهن التزاماً بسير التحقيق الجاري.