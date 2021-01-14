اغتيال أحد وجهاء عشيرة البكير بريف دير الزور الشمالي

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية في مدينة ديرالزور السورية، يوم الخميس، باغتيال أحد وجهاء عشيرة البكير بريف المدينة الشمالي.

وقالت مصادر محلية في مدينة ديرالزور، لوكالة شفق نيوز، إنّ أحد وجهاء عشيرة البكير اغتيل بعد ظهر اليوم، في منطقة العزبة شمال مدينة ديرالزور الواقعة ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.

وأوضحت هذه المصادر أنّ مسلحين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية اطلقوا النار على أحد وجهاء عشيرة البكير والذي ينحدر من البصيرة شرقي ديرالزور مما أدى لمقتله على الفور

وفي سياق متصل قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنّ أحد وجهاء عشيرة البوفريو أصيب جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في قرية أبو النتيل بريف ديرالزور الشمالي مساء يوم أمس.

وأضافت مصادر ذاتها أنّ ريف مدينة ديرالزور تشهد عمليات اغتيال مماثلة من قبل مجهولين يعتقد أنهم من خلايا تنظيم "داعش" والتي ازدادت في الفترة الأخيرة تستهدف عناصر من قوات سوريا الديمقراطية والعاملين في المؤسسات المدنية ووجهاء العشائر العربية في المنطقة رغم العديد من عمليات التمشيط التي تقوم بها قسد في المنطقة واعتقال خلايا ومرتبطين بتنظيم "داعش".