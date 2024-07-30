انباء عن اغتيال "قيادي كبير" في حزب الله بضربة إسرائيلية جنوب بيروت

شفق نيوز/ أفادت تقارير من لبنان، يوم الثلاثاء، باغتيال قيادي كبير وصفته بـ"الرجل الثاني"، في حزب الله اللبناني، بغارة اسرائيلية جنوب مدينة بيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف "القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين".

وأوضح أنه "في هذه المرحلة، لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية. إذا كانت هناك أي تغييرات سنقوم بتحديثها".

وبحسب المعلومات فأن "المستهدف هو فؤاد شاكر، المستشار العسكري الكبير لامين عام حزب الله حسن نصر الله.

وفؤاد شاكر وفقاً لسكاي نيوز، كان مدير مشروع دقة الصواريخ التابع لحزب الله وكبير مستشاري حسن نصر الله والرجل الثاني في حزب الله.

ولم يؤكد حتى الآن حزب الله تلك الأنباء.

من جانبها افادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل مواطنة وإصابة 3 آخرين إثر "العدوان الصهيوني" على الضاحية الجنوبية ببيروت