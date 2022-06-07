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اعلان حالة الطوارئ في امريكا بسبب نقص الكهرباء

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-07T06:16:55+0000
اعلان حالة الطوارئ في امريكا بسبب نقص الكهرباء

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة على خلفية النقص المحتمل في طاقات توليد الكهرباء في البلاد.

وقال بايدن إن "عدة عوامل" تهدد قدرة الولايات المتحدة على إنتاج الكهرباء التي تحتاجها.

ونقل بيان للبيت الأبيض في بادين قوله: "أعلن وجود حالة طوارئ بسبب تهديدات لتوافر قدرة كافية لتوليد الكهرباء لتلبية طلب المستهلكين".

وأعفى الرئيس من رسوم الاستيراد لمدة عامين "بعض القطع والوحدات الشمسية"، التي يتم استيرادها من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام.

وفي وقت سابق، حذر سكان عدة ولايات في الغرب والغرب الأوسط للولايات المتحدة من انقطاع محتمل للتيار الكهربائي هذا الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة غير المعتاد والجفاف.

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