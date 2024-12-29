اعلام عبري: نتنياهو مصاب بسرطان البروستاتا

شفق نيوز/ أكدت القناة 12 العبرية إصابة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسرطان البروستاتا.

وكان مكتب نتنياهو أعلن أنه سيخضع لعملية استئصال البروستاتا اليوم الأحد.

وخضع نتنياهو البالغ 75 عاما، يوم الأربعاء الماضي، لفحص في مستشفى هداسا بالقدس، حيث اكتشف الأطباء وجود التهاب في المسالك البولية ناتج عن تضخم حميد في البروستاتا.

وأوضح مكتب نتنياهو أنه كان يتناول المضادات الحيوية منذ اكتشاف الحالة، وقد نجحت في علاج الالتهاب.

وأكد مكتب نتنياهو أن اجتماع مجلس الوزراء المقرر يوم الأحد سيُعقد كما هو مخطط له.

وخضع نتنياهو في مارس، لعملية جراحية لرتق فتق، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وفي يوليو من العام الماضي زرع الأطباء لنتنياهو جهاز تنظيم لضربات القلب بعد مخاوف طبية.