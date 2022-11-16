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اعلام عبري: الحرس الثوري الايراني حاول اغتيال رجل اعمال اسرائيلي داخل جورجيا 

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-16T05:28:01+0000
اعلام عبري: الحرس الثوري الايراني حاول اغتيال رجل اعمال اسرائيلي داخل جورجيا 

شفق نيوز/ أفاد الإعلام العبري، اليوم الأربعاء، بأن الحرس الثوري الايراني حاول اغتيال  رجل أعمال "إسرائيلي" داخل جورجيا. 

وقالت قناة "I24" العبرية، إنه تم (مساء أمس الثلاثاء)، الكشف أن "إيتسيك موشية هو رجل الأعمال الإسرائيلي الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني وحاول اغتياله في العاصمة الجورجية تبليسي".

ونقلت القناة،  عن مصدر أمني إسرائيلي أن "موشيه، الذي ينشط كثيرا على دفع الروابط والعلاقات بين إسرائيل وجورجيا، كان في الماضي مستهدفا من جانب إيران، والحرس الثوري حرك عملية الاغتيال عن طريق عدة طواقم، تشمل فريق اغتيال باكستاني محسوب على تنظيم "القاعدة"، فيما  اعتقل أحد أعضاء فريق الاغتيال الأسبوع الماضي من جانب القوات الأمنية في جورجيا وفي حوزته وسائل قتالية". 

وتمت الإشارة إلى أن "القوات المحلية اعتقلت ناشطين يحملان جنسية مزدوجة جورجية- إيرانية حصلا على أموال مقابل نقل وسائل قتالية من تركيا إلى الطاقم، وضبط بحوزة أحدهم سلاح إضافي خصص لاستخدامه في عملية الاغتيال، وأن جميع الطواقم، جندوا، وتم توجيههم وتمويلهم من جانب الإيرانيين". 

وأحبطت الأجهزة الأمنية في جمهورية جورجيا، أمس الثلاثاء، محاولة اغتيال رجل أعمال إسرائيلي من قبل "خلية إرهابية"، تتألف من مواطن باكستاني وأفراد يحملون الجنسيتين الإيرانية والجورجية، وذلك وفق  صحيفة The Jewish Press.

وقالت الصحيفة، إن الخلية كانت تدار من قبل مواطن إيراني من خارج جورجيا، وتلقت الخلية أموالا منه، مشيرة إلى أن الشرطة الجورجية صادرت ذخائر وأسلحة أثناء الاعتقالات، وكذلك هواتف.

وجاء في إعلان السلطات الجورجية أن أعضاء الخلية لم يلتقوا وجها لوجه، لإخفاء آثارهم، لكنهم تمكنوا من نقل الأسلحة فيما بينهم، مشيرة إلى أنه "قبل وصوله إلى جورجيا، تلقى المواطن الباكستاني التعليمات اللازمة وأعطي معلومات حول موضوع الهدف (رجل الأعمال الإسرائيلي)".

وذكرت أن المواطنين المزدوجي الجنسية، اللذين يقيمان في جورجيا قاما بتسليم الأسلحة للباكستاني دون مقابلته مباشرة، وذلك عبر استخدام مخابئ للأسلحة.

 

 

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