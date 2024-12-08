اعلام روسي: بشار الأسد يصل موسكو وحصل على حق اللجوء رفقة عائلته

شفق نيوز/ نقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر في الكرملين مساء اليوم الأحد، أن بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو.

واضاف المصدر بحسب تاس؛ أن روسيا قدمت لهم حق اللجوء.

وأعلنت الفصائل المسلحة، صباح اليوم الأحد، أن الرئيس السوري بشار الأسد غادر البلاد.

وأعلنت الفصائل في رسائل نشرتها عبر تطبيق "تلغرام"، ما اعتبرته "نهاية هذه الحقبة المظلمة وبداية عهد جديد لسوريا".

وكان ضابطان كبيران في الجيش السوري، أكدا لـ"رويترز" أن الأسد غادر دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.

‎ولاحقا، قال رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي إن مكان تواجد الأسد ووزير دفاعه "غير معروف منذ ليل السبت".

‎وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار" أن طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية يعتقد أن الأسد استقلها، أقلعت من مطار دمشق، في الوقت الذي سيطرت به فصائل المعارضة على العاصمة.