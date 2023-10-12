اعلام اسرائيلي: طائرة وزير الخارجية الإيراني تعود أدراجها بعد قصف دمشق

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، بأن طائرة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، التي كانت في طريقها إلى لبنان عادت أدراجها إثر تفجيرات مطار دمشق.

وكان سفير إيران في لبنان مجتبى أماني، أعلن أن عبداللهيان سيزور لبنان في "إطار جولة بالمنطقة، في ظل الأحداث الجارية في فلسطين، والجرائم التي تمارس بحق غزة وتداعياتها الخطيرة".

وأفادت مراسلتنا نقلا عن مصادر محلية بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف محيط مطاري دمشق وحلب الدوليين.