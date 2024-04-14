اعلام اسرائيلي: بايدن حث تل أبيب على عدم الرد على الهجوم الإيراني

شفق نيوز/ نقلت صحيفة إسرائيل اليوم عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث إسرائيل على عدم الرد على الهجوم الإيراني.

جاء ذلك بعد مباحثة هاتفية بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أعقاب هجوم إيراني بصواريخ وطيران مسير على اسرائيل، رداً على مقتل مسؤولين ايرانيين خلال قصف استهدف البعثة الدبلوماسية في دمشق.

من جهتها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين أن التقديرات تشير إلى أن الجزء الأكبر من الهجوم الإيراني انتهى، كما سمحت اسرائيل لمواطنيها بمغادرة الملاجئ.