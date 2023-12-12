"اعطال واسعة".. أضخم شركة اتصالات اوكرانية تتعرض "لقرصنة كبيرة"

شفق نيوز/ أعلنت أكبر شركة اتصالات خلوية في أوكرانيا "كييف ستار" (Kyivstar)، اليوم الثلاثاء، عن تعرضها لعملية "قرصنة كبيرة" تسببت بأعطال واسعة النطاق في شبكتها للاتصالات والإنترنت، فما طمأنت المستخدمين بأن بياناتهم لم تتأثر بالهجوم.

وقالت الشركة في منشور على فيسبوك: "هذا الصباح، تعرضنا لعملية قرصنة كبيرة، وتسبب ذلك بعطل تقني، مما أدى إلى عدم توافر الاتصالات الخلوية والإنترنت مؤقتًا"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأشارت الشركة إلى أن بيانات المستخدمين لم تتأثر بالهجوم المعلوماتي، واعدة بتعويض العملاء عن فقدان الوصول إلى الخدمات.

وبشكل منفصل، قال المؤسس المشارك لـ Monobank، وهو نظام دفع أوكراني رئيسي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن شركته تعاني حاليًا من هجوم أدى لعرقلة الخدمة، مشيرا إلى أن كل شيء كان "تحت السيطرة".

وعانى مراسلو رويترز في كييف من انقطاع إشارة الهاتف الخلوي التابعة لكييف ستار طوال الثلاثاء، وكانت الإشارة لا تزال غائبة حتى الساعة 13:15 بالتوقيت المحلي (11:15 بتوقيت غرينتش).

ولم تذكر "كييف ستار" على الفور من تعتقد أنه المسؤول عن تلك الهجمات.

ومع ذلك، كثيرا ما اتهمت الهيئات والشركات الحكومية في كييف، روسيا التي تغزو قواتها أوكرانيا، بتدبير هجمات إلكترونية ضدها في الماضي.