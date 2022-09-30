سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اعصار يضرب ولاية امريكية ويتسبب بفيضانات لم تحدث منذ 500 عام

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-30T07:49:31+0000
اعصار يضرب ولاية امريكية ويتسبب بفيضانات لم تحدث منذ 500 عام

أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأميركية رون ديسانتيس، أن الإعصار "إيان" القوي تسبب "بفيضانات تحدث مرة كل 500 عام"، فدمّر مدنا ساحلية وأغرق منازل وأعمالا تجارية وأدى إلى انقطاع سكان جزر عن العالم.

وفي الصباح الذي أعقب وصول "إيان" كأحد أقوى الأعاصير التي تضرب فلوريدا منذ عقود، بدأ الحجم الكامل للدمار يتبيّن، لكن حجم وشدة العاصفة أثارا مخاوف من وقوع دمار هائل في أنحاء الولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وقال ديسانتيس للصحفيين إن "بعض هذه المناطق، مثل كيب كورال ومدينة فورت مايرز غمرتها المياه وتضررت جدا من العاصفة".

وأضاف أن "كمية المياه التي تزداد، وهو أمر سيتواصل اليوم حتى مع تحرّك العاصفة، تعد فيضانات تحدث مرّة كل 500 عام".

وتحيط بفورت مايرز، وهي مدينة تعد 83 ألف نسمة تقع على ساحل فلوريدا الجنوبي الغربي، قنوات وأنهار. وغمرت المياه الجزء الأكبر من المدينة.

وفي جزيرتي "باين" و"سانيبل" القريبتين واللتين تعدان وجهتين سياحيتين، تضررت الطرق التي تربطهما بالبر الرئيسي بشكل كبير.

وقال ديسانتيس إن "الجسرين من الجزيرتين إلى "فورت ماير" "لم يعد ممكنا سلوكهما" وباتا بحاجة إلى إعادة بناء.

وأضاف أن "خفر السواحل ينفّذون عمليات إنقاذ في الجزر بشكل متواصل منذ ساعات الصباح الأولى".

وخفض المركز الوطني للأعاصير تصنيف "إيان" الذي وصل إلى البر كإعصار خطير للغاية من الفئة الرابعة عند الساعة 15:00 (19:00 ت غ) الأربعاء إلى عاصفة استوائية صباح الخميس مع تحركه إلى المناطق الداخلية.

لكن المركز حذر من مخاطر شديدة من الفيضانات والأمطار في وسط فلوريدا.

واوضح ديسانتيس أن الطاقة انقطعت عن أكثر من مليوني منزل ونشاط تجاري وخصوصا في مقاطعة لي حيث تقع فورت ماير، مشيرا إلى أنها "خرجت عن شبكة الكهرباء"، مشيرا إلى "حالتي وفاة غير مؤكدتين" في مقاطعة لي.

وعلق: "أعتقد أننا لم نشهد قط فيضانات كهذه أو عاصفة بهذا الحجم".

related

بعد كوبا.. "إيان" يقطع الكهرباء عن مليون مسكن بفلوريدا 

Date: 2022-09-29 04:53:31
بعد كوبا.. "إيان" يقطع الكهرباء عن مليون مسكن بفلوريدا 

إعصار "شاهين" يدخل بر عُمان

Date: 2021-10-03 16:57:04
إعصار "شاهين" يدخل بر عُمان

مصرع وفقدان 190 شخصا بفيضانات ضربت شمال أفغانستان

Date: 2021-07-29 17:51:59
مصرع وفقدان 190 شخصا بفيضانات ضربت شمال أفغانستان

23 قتيلا و8 مفقودين جراء فيضانات في الصين

Date: 2022-08-20 05:52:20
23 قتيلا و8 مفقودين جراء فيضانات في الصين

شاهين يفتك بالعُمانيين.. 7 وفيات وبلاغات عن مفقودين

Date: 2021-10-04 10:50:49
شاهين يفتك بالعُمانيين.. 7 وفيات وبلاغات عن مفقودين

أردوغان يعلن 3 ولايات تضررت بالسيول مناطق منكوبة

Date: 2021-08-13 12:22:02
أردوغان يعلن 3 ولايات تضررت بالسيول مناطق منكوبة

الفيضانات تشرّد آلاف الباكستانيين

Date: 2022-08-27 17:09:33
الفيضانات تشرّد آلاف الباكستانيين

إعصار يحاصر دار رعاية "مسنّين" في أمريكا ويخلف عشرات الضحايا

Date: 2021-12-11 07:36:56
إعصار يحاصر دار رعاية "مسنّين" في أمريكا ويخلف عشرات الضحايا