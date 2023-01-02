"اعتمد هندسة مالية معقدة".. القبض على سياسي تونسي بيض ملايين الدولارات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن إلقاء القبض على قيادي وعضو سابق بمكتب تنفيذي لحزب سياسي، بتهمة "تبييض أموال" فاقت ملايين الدولارات.

وأوضحت الداخلية التونسية في بيان، أن المشتبه به، اعتمد "هندسة" مالية معقدة بغاية التمويه على التدفقات المالية المشبوهة على حساباته البنكية التي وقع تجميدها بإذن قضائي.

وتشير الأبحاث، بحسب المصدر ذاته، إلى ارتباط هذه العمليات المالية بأشخاص طبيعيين وسياسيين وجمعيات تحوم حولها شبهات تبييض أموال.

ولم تشر الوزارة إلى هوية الشخص أو حزبه، وقالت إنه كان "مشمولا بالبحث في ملفات معروضة على أنظار القضاء والمعروفة على التوالي بـ"ملف انستالنغو" و"ملف جمعية نماء" و"ملف التسفير إلى بؤر التوتر".