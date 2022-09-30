اعتقلوه على متن يخت قادم من المغرب.. والد رئيسة الوزراء الايطالية المقبلة تاجر مخدرات وعلاقتها به "فاترة"

شفق نيوز / كشفت وسائل اعلام بريطانية واسبانية، اليوم الجمعة، أن والد المرشحة لرئاسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني كان مهرّب مخدرات وحكم عليه بالسجن 9 سنوات بعد ادانته بالجرم المشهود، فيما تناولت علاقة جورجيا بوالدها.

وقالت صحيفة The Times البريطانية نقلا عن وسائل إعلام اسبانية إن "والد السياسية اليمينية الإيطالية التي من المقرر أن تتولى رئاسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، كان مهرِّب مخدرات مداناً وحُكم عليه بالسجن 9 سنوات بعد القبض عليه وفي حيازته 1500 كيلوغرام من راتنج القنب في جزيرة مينوركا الإسبانية".

وفاز الائتلاف اليميني المتطرف الذي تقوده ميلوني بالانتخابات العامة في إيطاليا الأحد 25 سبتمبر/أيلول.

وقالت ميلوني، التي تبلغ من العمر الآن 45 عاماً، من قبلُ إن والدها، فرانشيسكو ميلوني، هجرها وأختها ووالدتها وهي لم تكد تبلغ من العمر عاماً واحداً، وترك منزلهم في روما مبحراً لبدء حياة جديدة لنفسه في جزر الكناري على متن يخت اسمه "كريزي هورس".

يخت من المغرب أوقعه بيد الشرطة

وأوردت صحيفة Diario de Mallorca الإسبانية أن "فرانشيسكو قُبض عليه بعد هجره لأسرته بسنوات، وبالتحديد في عام 1995، في ميناء ماهون بجزيرة مينوركا، بعد أن عثرت الشرطة على 50 كيسا من الماريجوانا على متن يخت أبحر به من المغرب".

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن "وثائق المحكمة أن فرانشيسكو ميلوني وصل إلى مينوركا على متن اليخت (كول ستار) برفقة ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان من رفيقته الجديدة"، فيما قال ميلوني في المحكمة إن "بقية رفاقه على اليخت لم يكونوا على علم بأنه حمل معه مخدرات من المغرب".

وقال ميلوني إنه "قرر إحضار المخدرات من شمال إفريقيا بعد أن أفلس مطعمه الذي أقامه في جزر الكناري". وذكرت الصحيفة أن "الرجل ترشح بعد ذلك بسنوات، في عام 2007 وعام 2011، لمنصب عام في انتخابات محلية بجزيرة مايوركا الإسبانية".

وبعد أن غادر الزوج إيطاليا لبدء حياته الجديدة في جزر الكناري، انتقلت زوجة ميلوني، آنا باراتور، وابنتاها، جورجيا وأريانا، من محل إقامتهن بحي ثري في شمال روما إلى منطقة غارباتيلا التي يغلب عليها سكان الطبقة العاملة، واعتاشوا على المال الذي كانت باراتور تجنيه من كتابة الروايات الرومانسية".

وكانت جورجيا وشقيقتها الكبرى تقضيان إجازة الصيف مع والدها في جزر الكناري، لكن ميلوني قالت إن "الرحلات توقفت عندما كان عمرها 11 عاماً"، أي قبل اعتقال والدها بسنوات.

ولم تتحدث جورجيا قط عن إدانة والدها بتهريب المخدرات، لكنها تناولت علاقتها الفاترة به. وقالت في لقاء أجرته عام 2018: "لقد فعل والدي كل شيء ينزع عنا حبه واحترامه لدينا، ومن الصعوبة القول إنه كان رجلاً صالحاً. لا أحب الحديث عنه، لكني سأكتفي بالقول إنه إذا قررت طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً أنها لم تعد ترغب في رؤية والدها ولم تره بالفعل مرة أخرى، فإن ذلك ينبئك بوضوح أن هذا الرجل قد فعل شيئاً جديراً بذلك".

وأضافت ميلوني بعد وفاة والدها بسرطان الدم: "ليس لدي أي كراهية أو استياء، لا أحس بشيء، يبدو الأمر لي وكأنه شخصية تلفزيونية قد ماتت".

وكشفت ميلوني في سيرتها الذاتية التي نُشرت العام الماضي أن انتقال والدها امتد تأثيره فيها حتى كبرت، وكتبت: لقد أحسست بهذا التأثير في "تلك الحاجة المستمرة إلى أن أكون في خير حال دائماً، وأن أكون مقبولة، واشتد تأثير الأمر في علاقتي بالرجال، والخوف من خذلان من يؤمنون بي، كل ذلك ربما يأتي من افتقار إلى عاطفة الحب من والدي".