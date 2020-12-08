اعتقال 5 أشخاص على الأقل خلال محاولتهم عبور الحدود السورية - التركية

شفق نيوز/ اعتقلت الشرطة المدنية التابعة للفصائل السورية الموالية لتركيا يوم الاثنين خمسة أشخاص على الأقل خلال محاولتهم عبور الحدود السورية - التركية عند مدينة كري سبي (تل أبيض) التابعة لمحافظة الرقة شمال شرق سوريا.

وتسيطر تركيا والفصائل الموالية لها على كري سبي منذ أكثر من عام عند اجتياحها للمنطقة وإخراج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" منها.

وقال مصدر محلي في المدينة لوكالة شفق نيوز، إن "المعتقلين هم: فرحان الحمادة ، محمد الجوهر ، أنس الحمادة ، آية عبد العزيز وشقيقتها سناء عبد العزيز إضافة إلى أشخاص آخرين لم يعرف أسماؤهم بعد".

وأضاف المصدر أنّ "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال المدنيين بعد محاولتهم الخروج من الأراضي السورية عبر الحدود مع تركيا".

وأوضح أن "المدنيين يفرون من المدينة بسبب تردي الخدمات الأساسية وقلة فرص العمل فضلاً عن اعتقالات عشوائية وممارسات تعسفية تطالهم من قبل الفصائل الموالية لتركيا.