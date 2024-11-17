اعتقال 3 إسرائيليين بتهمة استهداف منزل نتنياهو

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الإسرائيلية، يوم الأحد، اعتقال 3 أشخاص مشتبها بهم في إطلاق قنابل ضوئية على منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا، بحسب ما أفادت به هيئة البث العبرية.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام"الشاباك"، أمس السبت، عن سقوط قنبلتين مضيئتين في ساحة منزل نتنياهو، في قيساريا، مؤكدين فتح تحقيق مشترك في الواقعة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية والشاباك: "حوالي الساعة 7:30 مساء، تم رصد قنبلتين ضوئيتين تم إطلاقهما بالقرب من منزل رئيس الوزراء في قيساريا وسقطتا في باحة المنزل". أضافت: "لم يكن رئيس الوزراء وأفراد عائلته موجودين في المنزل وقت وقوع الحادث". اعتبرت الشرطة والشاباك الأمر حادثا مهما يشكل تصعيدا خطيرا وبناء عليه سيتم اتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة. ولم تذكر الشرطة مصدر إطلاق القنبلة، فيما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "العنف هو تقويض لأساس الديمقراطية الإسرائيلية وعلى سلطات تطبيق القانون وأجهزة الأمن أن تستفيق وتتحرك قبل فوات الأوان".

وهذا التطور يأتي بعد شهر من تعرض منزل نتنياهو لهجوم بطائرة مسيرة تبناه حزب الله، وأكدت مصادر في مكتب رئيس الوزراء أنه وزوجته لم يكونا متواجدين في المنزل وقت الحادث الأخير.