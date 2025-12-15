اعتقال 22 شخصاً في صدامات خلال حفل إسرائيلي بهولندا

شفق نيوز- أمستردام

اعتقلت الشرطة الهولندية، يوم الاثنين، 22 شخصا بعد اندلاع صدامات عنيفة حول حفل إسرائيلي في هولندا، مما أثار توترات أمنية في المنطقة.

وقع الصدام، بحسب "أسوشيتد برس"، أثناء "تجمع إسرائيلي أو حفل بمناسبة ثقافية أو دينية، حيث تجمع معارضون واندلعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن".

وأدت الاشتباكات إلى "إصابات طفيفة وأضرار مادية، مع استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع لفض الاشتباكات".

ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات المتعلقة بالصراعات الإقليمية، خاصة بعد أحداث مثل هجوم شاطئ بوندي في أستراليا.

وأدانت السلطات الهولندية العنف وتعهدت بتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية التجمعات، مع تحقيقات جارية لتحديد المتورطين.