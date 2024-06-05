اعتقال إيراني علق بـ"نقطة" على منشور لخامنئي (صورة)

شفق نيوز/ اعتقلت السلطات الإيرانية، حسين شنبه زاده، وهو محرر أدبي ومترجم وسجين سياسي سابق، بعد أن نشر "تعليقا بنقطة" تحت أحد المنشورات الرسمية للمرشد الإيراني علي خامنئي، على منصة "إكس".

وقد حصل تعليق شنبه زاده على إعجابات أكثر بضعفين من منشور خامنئي.

وأبلغ عباس زاده، شقيق حسين، عن نبأ اعتقال الأخير من قبل السلطات الأمنية في محافظة أردبيل شمالي إيران.

وكتب عباس عبر حسابه في "إكس"، أنه "بمكالمة شقيقه من مركز الاحتجاز أبلغه أنه سيعود إلى المنزل خلال يومين أو ثلاثة أيام.

وجرى تداول اسم السجين السياسي السابق حسين شنبه زاده بشكل واسع في الفضاء الإلكتروني لعدة ساعات، وذكر ناشطون أنه نشر بشجاعة مادة حول "بتر اليد في سجن إيفين".

وكان حسين شنبه زاده قد كتب في وقت سابق: "تم بتر يد ثلاثة أو أربعة من السجناء في المركز الصحي بالسجن خلال عام تقريبًا عندما كنت في سجن إيفين (شمالي طهران)، وكانوا يفرغون المستوصف من السجناء المرضى، ويحضرون المقصلة... ويقطع الجلاد أصابع الرجل، وعلى الفور يبدأ تضميد الجراح".

ونشط حسين شنبه زاده، بشكل مجهول تحت اسم "محرر حساب" عبر منصة أكس، وتم التعرف عليه عام 2019 واعتقاله بتهمة أمنية.

وحكمت عليه "المحكمة الثورية" في طهران بالسجن 5 سنوات و 10 أشهر بتهمتي "إهانة المقدسات وزعيم الجمهورية الإسلامية والدعاية ضد النظام"، كان منها 3 سنوات و6 أشهر قابلة للتطبيق.

وبعد إطلاق سراحه، كتب على صفحته أنه أطلق سراحه بعفو خامنئي لأنه لم يرتكب إثما.

وقام حسين شنبه زاده بتحرير أعمال أدبية من بينها كتابات للكاتب المصري نجيب محفوظ.