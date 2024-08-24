اعتقال مؤسس "تلغرام" في باريس

شفق نيوز/ أعلنت قناة TF1 التلفزيونية الفرنسية، يوم السبت، اعتقال مؤسس "تلغرام" بافيل دوروف في مطار باريس لو بورجيه الفرنسي.

وصل دوروف إلى فرنسا قادما من أذربيجان، وكان معه صديقته وحارسه الشخصي.

وتم اعتقال دوروف من قبل أجهزة الأمن الفرنسية في المطار أثناء نزوله من طائرته الخاصة، بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وذكرت قناة TF1 الفرنسية أن مذكرة الاعتقال صدرت بسبب عدم تعاون دوروف مع قوات الأمن الفرنسية، مما يجعله شريكا في تهريب المخدرات وجرائم خطيرة أخرى.

وأضافت القناة أن الشكوى الرئيسية لسلطات الاتحاد الأوروبي ضد "تلغرام" هي الرسائل المشفرة.

وقال المحقق: "على مر السنين، أصبحت هذه هي المنصة الأولى للجريمة المنظمة".

وقال مصدر مقرب من القضية: "لقد سمح على منصته بارتكاب عدد لا يحصى من المخالفات والجرائم".

كما تحدثت قناة TF1 عن إمكانية توجيه تهم الإرهاب وتجارة المخدرات والاحتيال والجرائم بحق الأطفال لمؤسس "تلغرام".

وأضافت القناة أن دوروف مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما في فرنسا. وسيمثل أمام المحكمة اليوم الأحد كمواطن فرنسي حيث ستوجه التهم إليه.

ويحمل دوروف الجنسية الفرنسية بالإضافة إلى الروسية.