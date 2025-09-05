اعتقال مئات الأشخاص من مصنع بطاريات "عملاق" السيارات الكورية في ولاية أمريكية

شفق نيوز- واشنطن

اعتقلت السلطات الأمريكية، يوم الجمعة، مئات الأشخاص في موقع بناء واسع لمصنع بطاريات تابع لشركة سيارات "هيونداي" الكورية الجنوبية في ولاية جورجيا.

وأعلنت إدارة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات الأمريكية، أن "العملية شاركت فيها وكالات مختلفة منها وزارة الأمن الداخلي، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وكالة مكافحة المخدرات، إلى جانب دورية ولاية جورجيا، حيث تم توقيف نحو 450 شخصاً يشتبه في وجودهم في البلاد بصورة غير قانونية".

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي، أن "مكتب التحقيقات في الأمن الداخلي التابع لوكالة الهجرة والجمارك نفذ مذكرة تفتيش قضائية في إطار تحقيق جنائي مستمر حول مزاعم ممارسات توظيف غير قانونية وجرائم فيدرالية أخرى، ولم تكشف السلطات عن عدد العملاء المشاركين في العملية أو التهم الموجهة للمعتقلين".

وقال العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات في الأمن الداخلي بأتلانتا، ستيفن شرانك، خلال مؤتمر صحفي: "نقوم بالعديد من الاعتقالات للأفراد غير الموثقين".

وأضاف: "لقد صادفنا العديد من الموظفين القانونيين، مواطنين أمريكيين ومقيمين دائمين قانونيين، وسيتم إطلاق سراحهم بالطبع".

وأكد شرانك، أنه "لم تقع أي إصابات أو استخدام للقوة خلال العملية"، مشيراً إلى أن "المزيد من التفاصيل حول المداهمة ستعلن لاحقاً".

وقالت المتحدثة باسم شركة "هيونداي" بيانكا جونسون، إن "العملية لم تؤثر على المصنع أو الإنتاج"، مؤكدة أن "المداهمة جرت في موقع بناء مصنع البطاريات فقط، ونحن نتعاون مع السلطات ونلتزم بجميع لوائح العمل والهجرة".

وتعد هذه المداهمة واحدة من أكبر العمليات خلال ولاية ترامب الثانية، في إطار وعده بتشديد إجراءات الهجرة عبر مختلف الوكالات الفيدرالية، بمشاركة سلطات محلية وولائية.