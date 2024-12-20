اعتقال منفذ دهس سوق الكريسماس الألمانية والاشتباه بوجود عبوة ناسفة في سيارة

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الألمانية أنه تشتبه بوجود عبوة ناسفة في سيارة بعد حادثة دهس لتجمع لعيد الميلاد في ماغدربورغرغ شرق البلاد.

وفي وقت سابق ذكرت الشرطة الألمانية أنها اعتقلت شخصاً على خلفية حادثة الدهس المروعة في شرق البلاد.

وبحسب الإسعاف الألماني باشرت كوادره علاج المصابين في مدينة مغدبورغ في ألمانيا، أمام أكشاك السوق فيما وصفت حالة العديد منهم بالحرجة.

وقال مسعفون موقع الحادث إن هناك مصابين ممددين على الأرض ويتلقون الرعاية من جانب المسعفين. كما تم نصب خيام حيث يمكن للمصابين تلقي العلاج.

وتم إغلاق سوق عيد الميلاد بعد الهجوم المشتبه به، كما تم إيقاف خدمات الترام في المدينة الواقعة بوسط ألمانيا، وتدفقت سيارات الإسعاف على منطقة السوق الواقعة بالقرب من مبنى البلدية.

ذكرت قناة ‭‭‭)‬‬‬إم.دي.آر‭‭‭(‬‬‬ ووسائل إعلام محلية أخرى في ألمانيا، الجمعة، نقلاً عن مسؤول بالحكومة المحلية أن سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص في سوق لهدايا عيد الميلاد في بلدة ماغديبورغ بشرق ألمانيا.

وذكرت مصادر صحفية ألمانية أن حادثة الدهس خلفت عشرات القتلى والمصابين.

ورجحت السلطات الألمانية أن تكون حادثة الدهس "هجوماً" نفذ خلال تجمع لعيد الميلاد في ماغدربورغ شرق البلاد.