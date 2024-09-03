اعتقال مساعدة سابقة لحاكمة أميركية بتهمة التجسس لصالح الصين

شفق نيوز/ أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، يوم الثلاثاء، بأن السلطات الأميركية أوقفت مساعدة سابقة لحاكمة نيويورك بتهمة التجسس لصالح الحكومة الصينية.

وذكرت الوكالة أن اتهامات وجهت لليندا سون، المساعدة السابقة لحاكمة نيويورك، كاثي هوتشول، بالتجسس لصالح الحكومة الصينية، حسبما كشف مدعون فيدراليون في لائحة اتهام واسعة.

وألقي القبض على ليندا سون، التي شغلت العديد من المناصب في حكومة ولاية نيويورك قبل أن ترقى إلى رتبة نائبة كبير موظفي هوتشول، صباح اليوم الثلاثاء مع زوجها في منزلهما الذي تبلغ قيمته 3.5 ملايين دولار في لونغ يلاند.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام الأميركي في بروكلين، إنه من المتوقع أن تمثل سون وزوجها كريس هو أمام المحكمة بعد ظهر الثلاثاء.

ولم يرد محامي سون، سيث دوشارم، على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق.

وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزل الزوجين أواخر تموز/ يوليو الماضي، لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل في ذلك الوقت.

وعملت سون في حكومة الولاية لمدة 15 عاماً تقريباً، وشغلت مناصب في إدارة الحاكم السابق أندرو كومو، وأصبحت في النهاية نائبة كبير موظفي هوتشول، وفقا لملفها الشخصي على "لينكد إن".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، حصلت سون على وظيفة في وزارة العمل في نيويورك، كنائبة مفوضة لتطوير الأعمال الإستراتيجية، لكنها تركت هذه الوظيفة بعد أشهر في آذار/ مارس 2023، حسبما ذكر الملف الشخصي.

وقال متحدث باسم مكتب هوتشول في بيان إن الإدارة طردت سون بعد "اكتشاف أدلة على سوء السلوك".